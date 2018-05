C'est le jeu de la pesée: le moindre gramme peut s’avérer crucial pour satisfaire aux exigences d’une catégorie de poids. On a même vu des boxeurs ingurgiter de grandes quantités de laxatifs à la veille de leur passage sur la balance pour perdre rapidement du poids.

Un «rêve» de longue date

Marie Lang connaît les données du problème mieux que personne. L’Allemande, douze fois championne du monde de kickboxing, a décidé en fin d’année passée de réaliser un souhait qui lui trottait dans la tête depuis un moment déjà: augmenter légèrement la taille de sa poitrine en passant sous le bistouri. «J’en rêvais depuis longtemps», expliquait-elle mardi dans Bild, avant de le publier sur son compte Instagram, photo à l'appui.

«Je ne l’ai pas fait pour gagner confiance en moi, ou encore pour plaire à mon copain, poursuivait-elle. Non, je l’ai fait pour moi. Je passe souvent à la télévision, je suis régulièrement photographiée, et je trouve ça joli d’avoir une belle silhouette harmonieuse.»

Très vite, un corollaire inattendu s’est présenté sur la route de la championne de 31 ans. Les 600 grammes que pèsent ses deux prothèses une fois réunies se révèlent être un véritable fardeau. En effet, le 9 juin prochain, Marie Lang remettra en jeu son titre mondial face à la Slovaque Lucia Krajcovic. Et au moment d’atteindre son poids de forme avant le combat (62,5 kilogrammes), il lui faut revoir drastiquement son régime d’entraînement.

Des contraintes

«Auparavant, Marie n’a jamais eu de problèmes pour être dans les clous avec son poids, confiait son entraîneur, Mladen Steko. Mais, avec ce changement physiologique, on a prévu d’intensifier les séances de cardio, dans des combinaisons qui retiennent la chaleur et donc accroissent la transpiration. Le but est de perdre rapidement un maximum de poids pour qu’elle puisse trouver ses nouveaux repères.»

Pour autant, Marie Lang ne regrette en rien son choix, elle qui avoue avoir sollicité trois avis médicaux avant de prendre sa décision. «Un médecin m’a déconseillé de réaliser des implants mammaires en pratiquant un sport de combat à haut niveau, expliquait-elle encore au quotidien germanique. Mais les deux autres m’ont dit que ça ne poserait pas de problème, autant à l’entraînement que lors des combats, si je portais une protection adaptée au niveau de la poitrine.» Verdict début juin, donc, au terme d’une longue période de privation.

(Le Matin)