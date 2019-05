La saison de Coupe du monde de VTT a débuté vendredi à Albstadt (All). Et les athlètes suisses ont frappé fort d’entrée de cause à l’occasion de l’épreuve de «Shorttrack»: Jolanda Neff, Kathrin Stirnemann, Lars Forster et Nino Schurter sont montés sur le podium.

Ce format court s’est joué sur huit tours chez les dames en ouverture, soit 21 minutes d’efforts très intenses. Kate Courtney (EU) et Jolanda Neff se sont battues pour la victoire jusque dans les derniers mètres. Il a manqué un tout petit quelque chose à la Saint-Galloise, battue au sprint (photo finish) par la championne du monde, qui signe à cette occasion sa première victoire en Coupe du monde. Quant à Neff, elle devra encore attendre avant de gagner une épreuve de «Shorttrack». Derrière ces deux filles, c’est Kathrin Stirnemann qui a complété le podium. Il s’agit d’un premier top-3 de la carrière de l’Argovienne.

Linda Indergand (4e), Ramona Forchini (6e ) et Sina Frei (10e) complètent le beau tir groupé réalisé par les Suissesses. De bon augure pour la course de cross-country qui aura lieu dimanche (11 h 30).

Van der Poel était trop fort

Chez les messieurs, le scénario s’est déroulé pratiquement de la même manière que chez les dames. Grands animateurs de l’épreuve, le Suisses ont également dû s’avouer vaincus au sprint. Lars Forster, deuxième et Nino Schurter, troisième, n'ont rien pu faire face à la pointe de vitesse du Néerlandais Mathieu van der Poel.

Zo... #MvdP doet goede zaken vandaag in het Duitse Albstadt de Nederlandse kampioen, die ondanks dat hij zijn start miste en na een enorme inhaalslag, oa wereldkampioen Schuter en Forster verslaat in de Shorttrack wedstrijd..#mountainbike pic.twitter.com/1gU1QJKmep — Ton Heijstek (@TonHeijstek1) May 17, 2019

Situation peu banale: Schurter s’est trompé dans son décompte des tours. Lors de l’emballage final, le Grison pensait qu’il restait encore deux tours à faire et s’est retrouvé complètement hors de position dans les derniers mètres et termine à deux secondes. La Suisse n’a donc toujours pas remporté de victoire en «Shorttrack» messieurs. Elle espère faire mieux dimanche dans le cross-country (14 h 35).