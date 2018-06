L'Espagnol Fernando Alonso, le Suisse Sébastien Buemi et le Japonais Kazuki Nakajima partiront samedi en pole position des 24 Heures du Mans au volant de la Toyota No 8, après avoir réalisé le meilleur temps des dernières qualifications, jeudi soir.

C'est au début de la dernière séance de qualification, lancée jeudi à 21h30, que Nakajima, déjà auteur du meilleur chrono mercredi, a signé un nouveau chrono de référence en 3'15''377. La dernière heure de cette 3e séance de qualification s'est ensuite déroulée sous une fine pluie avec une piste moins rapide.

«Nous pouvons être heureux du temps réalisé aujourd'hui. La voiture est bien équilibrée, nous sommes contents de ce que nous avons réalisé jusque-là. Mais nous savons que la qualification ne représente que 1% de la course», s'est réjoui Nakajima en conférence de presse.

La Toyota No 8 a devancé l'autre Toyota, la No 7 pilotée par le Britannique Mike Conway, le Japonais Kamui Kobayashi et l'Argentin José Maria Lopez, qui n'a pas amélioré son temps de 3:17.377 établi mercredi soir lors de la première séance de qualification. Toyota est le seul constructeur de la catégorie reine LMP1, avec deux prototypes hybrides.

«Les choses se sont passées en accord avec le programme que nous avions. Nous avons fait un tour de qualification, comme c'était prévu. Le reste du temps, nous avons beaucoup roulé, y compris dans la période de pluie, pour nous préparer à ce type de temps, qui est très probable pendant la course», a estimé le directeur technique de Toyota, Pascal Vasselon.

Le départ de la 86e édition sera donné à 60 voitures, samedi à 15h, par le tennisman espagnol Rafael Nadal, tout juste couronné pour la onzième fois à Roland-Garros. (ATS/nxp)