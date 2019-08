Le sextuple champion du monde des rallyes français Sébastien Ogier a confirmé jeudi qu'il ne participerait plus au championnat WRC (World Rally Championship) à l'issue de la saison 2020.

«Il me reste 20 rallyes à disputer si vous faites le compte à rebours», a-t-il déclaré lors d'une interview accordée au site officiel du WRC de Jyväskylä où a démarré jeudi soir le rallye de Finlande.

Sébastien Ogier avait signé pour deux ans avec l'écurie Citroën pour les saisons 2019 et 2020 mais avait à plusieurs reprises laissé entendre qu'il s'agirait de ses dernières saisons au plus haut niveau.

Plus de temps avec sa famille

«Ce n'est pas parce que j'ai cette idée en tête que je vais conduire plus lentement», a-t-il toutefois assuré alors qu'il occupe actuellement la 2e place au classement du championnat du monde à 4 points du leader, l'Estonien Ött Tänak (Toyota), avec encore 6 épreuves à disputer d'ici la fin de saison.

Sébastien Ogier, 35 ans, a notamment indiqué qu'il entendait passer davantage de temps avec sa famille. Il est également devenu en juillet ambassadeur de la nouvelle formule Extreme-E qui va faire courir à compter de 2021 des 4x4 électriques dans des régions écologiquement menacées comme le Sahara, l'Himalaya ou encore l'Arctique. Il prendra à ce titre une participation active dans la mise au point de l'Odyssey 21, le véhicule qu'utiliseront les concurrents dans cette nouvelle discipline.

Le natif de Gap (sud-est de la France), court en WRC depuis 2009 et a remporté six titres dont 4 avec Volkswagen (2013, 2014, 2015, 2016) et 2 avec M-Sport Ford (2017 et 2018).

Il avait également déjà couru chez Citroën au début de sa carrière en WRC avec l'autre légende française du rallye Sébastien Loeb, nonuple champion du monde entre 2004 et 2012. Son meilleur résultat avait alors été une 3e place au championnat du monde en 2011.