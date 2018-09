C’est la mode. On le voit notamment en Amérique du Nord, où une série détournée de cartes de joueurs de NHL crée le buzz: imaginer les acteurs du sport de 2018 avec un look, dans des tenues et avec un matériel des années 70, 80 ou 90 est une invitation au sourire.

Quelques photos ici.

Alors, on s’est dit: «Pourquoi pas?» Pourquoi ne pas faire pareil avec nos sportifs les plus connus? Pourquoi ne pas s’amuser dans le but de vous offrir un bon moment?

Benjamin Moret, l’un de nos graphistes, a relevé le défi. On vous présente son travail en douze actes. On a commencé avec Stan Wawrinka, Clint Capela, Stephan Lichtsteiner, on a continué avec Carlo Janka, Nico Hischier, Timea Bacsinszky, Stefan Küng, Sébastien Buemi et Valon Behrami. C'est au tour du joueur de hockey sur glace Julien Sprunger en 1980.

1/12: STAN WAWRINKA EN 1977

2/12: CLINT CAPELA EN 1973

3/12: STEPHAN LICHTSTEINER EN 1954

4/12: CARLO JANKA EN 1970

5/12: NICO HISCHIER EN 1982

6/12: TIMEA BACSINSZKY EN 1992

7/12: STEFAN KÜNG EN 1974

8/12: SEBASTIEN BUEMI EN 1976

9/12: VALON BEHRAMI EN 1994

