Dans le douzième épisode de «C'te équipe», la bande des sports vous propose de débattre de trois points chauds de l'actualité dont un focus sur le derby entre Lausanne et Servette mercredi soir à la Pontaise. C'est votre rendez-vous radiophonique, tous les lundis à 17 heures.

Autour de la table de «C’te équipe», présidée comme d'habitude par Mathieu Aeschmann, Renaud Tschoumy, Ugo Curty et Florian Müller confrontent leurs idées lors de deux chapitres consacrés au football avant de s'attaquer au cas Roger Federer avant le début de la saison de terre battue.

Le sommaire:

1. (dès 1'49) Football - Super League. NE Xamax, après sa victoire dimanche dans les arrêts de jeu face à Thoune, compte désormais six points d’avance sur GC. Finalement, le choc psychologique des annonces de la semaine dernière a été plutôt bien digéré, non? En exprimant ses craintes et ses frustrations dans les médias suite à son éviction, Henchoz a-t-il bien joué tactiquement? A savoir en remobilisant son groupe derrière sa personne? Au fait, si Xamax devait affronter Lausanne en barrages, lequel des deux clubs serait favori?

2. (dès 13'22) Football - Challenge League. Lausanne stagne. Le derby face à Servette au programme mercredi soir est-il le match de la dernière chance pour le LS? Ou les hommes de Giorgio Contini se sont-ils déjà fait à l’idée de conserver cette place de barragiste (Aarau n’est plus qu’à 4 points)? Lausanne, c’est seulement deux défaites cette saison, mais 14 matches nuls. C’est quoi le problème à la conclusion? Les occasions sont là, (21 tirs, 7 cadrés samedi) le retour de Margiotta et/ou de Zeqiri peut-il faire pencher la balance? Servette impose son rythme de sénateur… Risque-t-il d’être trop sûr de lui? Le SFC possède une multitude de solutions offensives: mais au fait, c’est quoi la meilleure formule offensive du SFC?

3. (dès 26'41) Tennis - Roger Federer. Titré à Dubaï, finaliste à Indian Wells, titré à Miami, «RF» est premier à la Race du classement ATP après trois mois de compétition en 2019. Cette séquence est-elle une promesse ou une illusion en vue des prochains Grand Chelem? Rafael Nadal blessé, Novak Djokvic lassé, Alexander Zverev à la rue… sont-ce là de simples péripéties ou assiste-t-on à une vraie vacance du pouvoir (les 20 premiers tournois de l'années ont été remportés par 19 joueurs différents)? «Franchement, je ne me sens pas confiant avant la terre… Je ne sais même plus comment glisser», a lâché Federer avant d'entamer sa saison de terre battue. Vraiment? Concrètement que faut-il attendre de «RF» à Madrid et Roland-Garros?

4. (dès 38'57) Le Quiz des sports. Les journalistes s'écharpent dans un hommage permanent à Julien Lepers. (nxp)