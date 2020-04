Sion imbattable en Coupe

C’était l’époque où le club valaisan ne pouvait tout simplement pas perdre une finale de Coupe de Suisse. En finale, contre Servette, son meilleur ennemi, le club valaisan a remonté un handicap de deux buts et ne s’est pas privé de le refaire revivre sur ses réseaux sociaux. Avec les commentaires de l’époque, c’est assez savoureux.

???????? Retour en 1996 aujourd'hui avec cette finale mythique qui voit le FC Sion, mené 2 à 0, retourner la situation et remporter sa huitième Coupe de Suisse.



Résumé complet sur notre page Facebook ?? https://t.co/SiEfivAveA#HopSion #FCSion pic.twitter.com/w7RKFbPk3M — FC Sion (Stay at ????) (@FCSion) April 8, 2020

Zidane et ses contrôles…

Toujours dans la nostalgie, un internaute a eu la bien belle idée de compiler deux minutes et dix secondes de contrôles de Zinédine Zidane. Ça dure tellement peu de temps qu’on est presque obligés de tous se la refaire trois fois pour essayer de comprendre comme le Maestro des Bleus de l’époque arrive à faire tout ça avec ses cinq doigts de pied. A déguster avant d’aller au lit et de faire de beaux rêves.

A collection of Zinedine Zidane’s sublime first touches pic.twitter.com/zmk9zpGcPI — James Dart (@James_Dart) April 7, 2020

Un Forsberg tout terrain

Filip Forsberg sait tout faire sur la glace, ce n’est un secret pour personne. L’ailier des Nashville Predators était sur le point de réussir sa 6e saison de suite avec plus de 50 points au compteur, avant l’interruption et est incroyable à voir jouer. Mais il semblerait que le jeune homme de 25 ans ait bien d’autres talents! Chez lui, du golf à la peinture, en passant par les jeux vidéo, la musique et la musculation, il n'a pas le temps de s’ennuyer.

Volée tadjike

Mercredi après-midi, dans un des rares championnats qui se déroulent encore - à huis clos celui-ci -, le FC Istiklol n'a fait qu'une bouchée du Dushanbe 83, au Tadjikistan. Les visiteurs ont même marqué un deuxième but magnifique, juste après la demi-heure de jeu. Le match s'est terminé sur un très sec 0-7.

Du fitness à la Soviet

Pas possible de faire du sport? L’URSS avait une réponse à cela aussi, à l’époque. A la télévision locale, en 1988, le fitness à domicile avait des relents de Veronikova et Davina, mais en encore mieux! Appréciez cette dextérité.

Soviet Visuals quarantine fitness regime. Day 6: Morning workout, USSR TV, 1988 pic.twitter.com/8VKJ7svi1u — Soviet Visuals (@sovietvisuals) April 8, 2020

Quand Thierry et Jean-Michel sont en colère

Tout est expliqué dans le tweet ci-dessous. L’ancien et regretté commentateur des Bleus sur Tf1 en avait gros de ne pas avoir ses billets et, pas de bol, les micros sont restés ouverts.