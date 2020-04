On le savait déjà, le chemin pour arriver au plus haut niveau peut-être parfois semé d’embûches. Mais une championne à la maison peut également faire face à certaines difficultés, même les plus improbables. Demandez plutôt à Mirinda Carfrae...

La triple champion du monde d'Ironman participait à une course virtuelle en ligne, le VR Pro Challenge, contre trois autres stars internationales, le week-end dernier. Et alors qu'elle pédalait à fond sur son home trainer en direct sur Facebook, la native de Brisbane a été coupée dans son élan. La faute à son mari, Timothy O'Donnell, qui a débranché le câble d'alimentation de son vélo intelligent par mégarde à leur domicile dans le Colorado.

«Il avait décidé d'apporter mes trophées pour me motiver et en repartant, il a coupé la prise. Mais quel idiot!», a rigolé «Rinny» sur le réseau social Instagram. Bonne joueuse, la femme de 39 ans a précisé qu'elle ne rendrait pas l'appareil à son conjoint, lui aussi triathlète, qui doit disputer une course le week-end prochain.