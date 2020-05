C'était la fête des mères ce dimanche et Stefanos Tsitsipas a honoré la sienne comme il se doit. Le Grec, qui peste parce que personne ne prend de photos d'eux dans sa famille, a rendu hommage à sa maman en postant une vidéo sur Twitter. Mignon.

I should hire someone to take photos of me and my mum. ????#HappyMothersDay pic.twitter.com/SFrEPsRJ9T