Voilà, on ne sait pas s’il y aura des concours internationaux d’ici à l’hiver… On se raccroche à cette idée et puis après on se dit: «Les chances sont minces, les complications extrêmes, faire bouger des chevaux du monde entier en avion durant cette période, est-ce bien raisonnable?» Bref, on ne sait pas du tout quand les concours vont reprendre. On patiente. On vient de passer six ou sept semaines de semi-confinement et il en reste encore vingt ou plus jusqu’aux prochains concours. Et en même temps, tout peut changer vite, dans un sens ou dans l’autre, on vient d’avoir de bonnes nouvelles pour les musées ou les restaurants, qui vont rouvrir plus vite que prévu.

Le sport attire du monde, c’est plus compliqué, je comprends bien, il faut de la prudence, mais on aura aussi besoin de se montrer dynamique, courageux et entreprenant, apprendre à vivre avec ce virus, la vie est faite pour vivre, pas pour survivre.

Dans le monde du cheval, il faudra soutenir les écoles d’équitation, qui ne sont hélas pas aidées, pouvoir reprendre les cours en groupe, relancer les concours en Suisse dès que possible. Dans le canton de Zurich, où je vis, et dans le Jura, on se sent moins menacé qu’au Tessin ou sur les bords du Léman, on a donc une autre perception du risque actuel. Si, aujourd’hui, il est question de survie pour un nombre beaucoup trop important de gens, s’il est de notre devoir de prendre soin de nos aînés et des personnes les plus fragiles, aussi par respect pour nos superhéros des soins, je veux malgré tout penser aux jours d’après, aux jours où l’on pourra vivre. Et comme sportif, on aura une grande responsabilité, car le sport, audelà de sa valeur économique, est un divertissement important, un spectacle qui procure des moments magiques, des joies incroyables, qui réunit un nombre énorme de personnes.

Le sport me manque, le mien bien sûr, mais aussi les résultats sportifs du matin, un bon match de foot ou de tennis, on en regarde des vieux à la télé, mais ce n’est pas la même chose. Cela dit, j’ai déjà beaucoup de chance, je fais ce que j’aime, on est avec les chevaux toute la journée. Ce n’est pas un travail, c’est notre passion! Et on est un super team de dix, j’ai beaucoup de chance d’être là où je me trouve et d’avoir tant de gens formidables autour de moi, ma famille, des amitiés solides et des propriétaires de chevaux très fidèles. On peut aller se balader en forêt, faire du vélo, on n’a pas de quoi se plaindre. Et nos soucis financiers ne sont rien par rapport aux gens qui souffrent partout dans le monde, aux millions d’enfants qui n’ont pas accès à l’eau potable et meurent de faim. Les pauvres sont confrontés à une crise chaque jour de leur vie, alors nos petits soucis, en comparaison, ce n’est rien. Nous devons apprécier notre chance, nous tourner vers l’avenir et peut-être songer à faire les choses différemment, être convaincus qu’il y aura toujours un moyen de nous en sortir. Nou devons être confiants et inventifs. Steve Guerdat

