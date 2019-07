Il avait signé le meilleur chrono de son groupe, le quatrième temps absolu des qualifications, à peine battu par deux Japonais qui connaissent par cœur Suzuka – Nakasuga et Takumi Takahashi – et par le dominateur du mondial superbike, Jonathan Rea: pour sa sixième participation à la classique de l’endurance, les 8 Heures de Suzuka, le Bernois Dominique Aegerter (Honda du team semi-officiel Musashi) rêvait de grimper une nouvelle fois sur le podium. Raté.

Pire: Aegerter, ses équipiers espagnol Xavi Forés et japonais Ryo Mizuno, ont été battus avant même le départ: «Samedi, non seulement la superpole a été annulée en raison du passage d’un typhon, mais nous avons appris que nous étions punis. En cause, une erreur de l’équipe au moment de marquer les pneumatiques utilisés en qualification», soupire Aegerter.

Sanction: la Honda No 634 était condamnée à s’élancer du couloir des stands, 90 secondes après le feu vert. Sur une course qui se joue sur un rythme de GP, c’était plus que rédhibitoire. Aegerter et ses équipiers sont finalement revenus au sixième rang final d’une course qui a sombré dans la folie lors des cinq dernières minutes. En tête du championnat du monde, dont Suzuka constituait la dernière manche, la Suzuki No 2 explosait son moteur, avant de laisser une trop longue tâche d’huile sur la piste; huile sur laquelle le leader de la course, Mister Superbike Jonathan Rea, allait commettre l’irréparable!

Kawasaki perdait la course, mais gagnait le championnat grâce à la moto No 11 du Team SRC Kawasaki France, la victoire à Suzuka revenant pour la quatrième année d’affilée à la Yamaha officielle, pilotée par Nakasuga, le Britannique Alex Lowes et le Néerlandais Michael Van Der Mark.