Costaud

Teddy Riner est en forme et montre que sa récente défaite lui a donné envie de travailler encore plus! Le judoka français a partagé une vidéo de lui en train de soulever des poids et des bouteilles d'eau, pour un total impressionnant de 182 kilos en développé couché!

Danse

Il y a vingt ans, les étrangers évoluant en Suisse étaient d'un calibre supérieur. Parmi eux, à St-Gall, le génial Charles Amoah. L'attaquant avait dansé dans la défense du FC Bâle et marqué un but incroyable, qu'on se repasse avec plaisir.

Heute vor 20 Jahren vergaben wir in Basel unseren ersten Meister-Matchball und kassierten nach 15 Spielen wieder eine Niederlage. Dafür gelang Charles Amoah das schönste Tor der Saison zum zwischenzeitlichen 1:1. Grosser Jubel damals auch beim Public Viewing auf dem Blumenmarkt. pic.twitter.com/fXEg6DZzVD — FC St.Gallen 1879 GRÜEWISS IM HERZ (@FCSG_1879) May 12, 2020

Technique

Jaromir Jagr aime trop le hockey pour prendre sa retraite. Et même en période de pandémie, il prend le temps de travailler son physique hors norme. Cette fois, le Tchèque s'est amusé avec un collègue dans sa patinoire, empilant des espèces de mini-pneus sur sa crosse. En toute décontraction.

Up and down

Il y a pile sept ans, Watford et Leicester ont offert une quarantaine de secondes qui résument magnifiquement l’ascenseur émotionnel que peuvent vivre les fans de football. En un instant, lors du match retour des play-off de promotion, Leicester a manqué un penalty, été contré et a encaissé un but, l'éliminant de la course à Wembley et à la Premier League.

Trois à la suite

La jeune Haley Van Dykee, de l'université de Washington, a de l'adresse! L'Américaine a fait un petit buzz sur les réseaux sociaux (100'000 vues tout de même), grâce à cette très belle série de tirs, dont deux de sa seule main gauche, qui ont fait mouche.