A cinq parties de la fin de la saison régulière, le Utah Jazz arrive lancé vers les play-off. La franchise de Thabo Sefolosha a remporté lundi une dixième victoire sur ses onze dernières sorties en NBA en s’imposant face à Charlotte (111-102). Le Vaudois a eu plus de temps de jeu qu'à l'accoutumée - 22'45 - et en a profité pour se montrer: 14 points à 4/5 à 3 pts et 3 rebonds pour un excellent différentiel de + 14.

The hand is quicker than the eye. Thabo Sefolosha's steal was so good, the ref didn't think it was possible. @utahjazz 79 Hornets 64 End 3rd #CHAatUTA pic.twitter.com/RlBai4N6OF