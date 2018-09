Il n'avait plus foulé un parquet en compétition depuis le 13 janvier et cette blessure au genou face à Charlotte. Opéré puis suspendu cinq matches - il les purgera au début de la saison régulière - pour violation des règles antidopage, Thabo Sefolosha a retrouvé ses coéquipiers. Pour lancer sa pré-saison, le Jazz s'est promené contre les Australiens de Perth Wildcats (130-72). Le Vaudois a joué 14 minutes et a compilé 3 points, 4 rebonds et 1 assist.

Dans les autres matches de la nuit, Toronto s'est imposé face à Portland (122-104). Arrivé cet été aux Raptors après un feuilleton, l'ex-joueur des Spurs de San Antonio Kawhi Leonard a montré de bonnes dispositions (12 points en 19 minutes). Tout comme le nouvel ailier de Dallas, le rookie Luka Doncic, auteur d'une prestation brillante pour ses débuts sous le maillot des Mavs, larges vainqueurs des Chinois de Ducks (116-63).

Kawhi Leonard tallies 12 PTS in his @Raptors #NBAPreseason debut, helping TOR pick up the victory! pic.twitter.com/BPa6I5aXJM — NBA 30 septembre 2018

Luka Doncic leads the @dallasmavs to victory in his first action, recording 16 PTS, 6 REB, 3 BLK! #NBARooks #NBAPreseason pic.twitter.com/9NjIdemILM — NBA (@NBA) 30 septembre 2018

Le double champion en titre, Golden State, a lui été battu par Minnesota (114-110) malgré l'adresse de Stephen Curry (21 points) et Klay Thompson (17 points).

Steph (21) and Klay (17) pick up where they left off, combining for 38 points (8-13 3PM) for the @warriors at home. #NBAPreseason pic.twitter.com/lms1ZVcd9L — NBA (@NBA) 30 septembre 2018

(nxp)