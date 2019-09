Comme des centaines de milliers de vacanciers, certains supporters de clubs de football ne devraient pas pouvoir s’envoler pour supporter leurs équipes aux quatre coins de l’Europe. Après la faillite de la première compagnie à avoir proposé des voyages organisés, le flou est de mise.

La filiale de l’agence consacrée au sport, Thomas Cook Sport, n’a pas été épargnée par la faillite. Elle proposait notamment des offres combinant ticket et logement pour certains matches européens. C’est maintenant aux clubs de résoudre cette situation. Par exemple , près de 3000 entrées pour le match de Champions League opposants Lille à Chelsea sont aussi en suspens.

Quelques rencontres de Premier League sont aussi concernées: près de 360 offres ont déjà été vendues pour chaque match se déroulant à Anfield. Toutes les plus grandes écuries du football anglais doivent maintenant trouver une solution pour leurs fans. La surprise est aussi amère pour certains soutiens des Glasgow Rangers, qui pourraient être privés de leur voyage à Berne dans le cadre de l'Europa League la semaine prochaine.

Le football américain est lui aussi touché par cette faillite. Quelques oppositions de NFL auront lieu à Londres cet automne et la compagnie proposait des sésames avec séjours pour assister à ces rencontres. Des compétitions de Formule 1, le tournoi des Six Nations et d'autres cherchent aussi la bonne recette pour pallier la dissolution de Thomas Cook.