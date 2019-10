Le pilote bernois Thomas Lüthi a réalisé une superbe course sur le circuit de Motegi, décrochant la deuxième place du Grand Prix du Japon derrière l'Italien Luca Marini. Cet excellent résultat lui permet de remonter à la deuxième place du championnat du monde.

Parti en troisième ligne après sa 7e place des qualifications, Lüthi a peu à peu grignoté les places pour réussir à dépasser Marini (leader depuis le départ) et prendre la tête à 12 tours de la fin. Lüthi allait tenir jusqu'à l'antépénultième tour. L'Italien, que le Suisse n'avait pas réussi à décramponner, parvenait alors à lui ravir la première place pour réussir à confirmer sa victoire au GP de Thaïlande, il y a deux semaines.

Mais Lüthi doit se satisfaire de cette deuxième place: il n'avait plus connu les joies du podium depuis huit épreuves! Avec un total de 198 points, il occupe désormais la deuxième place du classement du championnat du monde, avec un retard de 36 points sur le leader Alex Marquez (234). Il possède désormais 6 points d'avance sur le troisième (l'Espagnol Augusto Fernandez, 192), 12 sur le quatrième (l'Espagnol Jorge Navarro, 186) et 14 sur le cinquième (le Sud-Africain Brad Binder, 184).

«Cela a été un long chemin pour revenir sur le podium, a déclaré Thomas Lüthi, cité par l'ATS. Merci à l'équipe qui a beaucoup travaillé pour me fournir une bonne moto. J'ai beaucoup tapé dans les pneus au début, notamment en me battant avec Marquez. Ensuite, j'avais un excellent rythme. Sur la fin, Marini avait des gommes en meilleur état et je n'ai rien pu faire. Mais je suis très content.»

Signalons encore les 14e et 19e places des autres pilotes Suisses, Dominique Aegerter (qui a ainsi marqué 2 points) et Jesko Raffin.