On approche de l'épilogue dans la catégorie Class40 de la Transat Jacques-Vabre. Ian Lipinski et Adrien Hardy («Crédit Mutuel») ont ainsi coupé la ligne d'arrivée en vainqueurs tôt ce jeudi matin, peut avant 6 heures (heure suisse), après une traversée de l'Atlantique qui aura duré 17 jours 16 heures 21 minutes et 23 secondes.

Derrière Lipinski et Hardy, la deuxième place ne devrait pas échapper à Aymeric Chappellier et Pierre Leboucher. Au pointage de 8h30 ce jeudi matin, leur bateau «Aina Enfance et Avenir» se situait à 160 kilomètres de Salvador de Bahia.

125 kilomètres plus loin, la bataille faisait rage pour la troisième place. Ce jeudi matin, Luis Duc et Aurélien Ducroz étaient toujours troisièmes. Mais ils comptaient moins de 20 kilomètres d'avance sur «Banque du Léman», le bateau du Genevois Valentin Gautier et du Zurichois Simon Koster. Ces derniers grignotent petit à petit leur retard et n^'ont pas abandonné l'espoir de monter sur le podium.

Les deux bateaux pourraient bien «se tirer la bourre» jusqu'à leur arrivée, qui pourrait être effective la nuit prochaine.

Sport-Center