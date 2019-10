Le CHI de Genève, dont la 59e édition se tiendra du 12 au 15 décembre prochains, fera la part belle à la relève. Aux côtés des meilleurs cavaliers de saut d’obstacle de la planète, dont les No 1 et 2 mondiaux, Steve Guerdat et Martin Fuchs, le public de Palexpo pourra découvrir trois épreuves réservées aux moins de 25 ans. Le Grand Prix des espoirs, le samedi après-midi, mettra aux prises 25 jeunes concurrents, dont 8 Suisses.

Au chapitre des changements cette année, on soulignera la disparition du dressage et le retour du Master, mêlant plusieurs épreuves dans une ambiance ludique, permettant aux stars du saut de se mesurer de manière décontractée le samedi soir.

Le vendredi sera marqué par le 6e cross indoor, puis la 19e finale du top 10 mondial de saut. Tout convergera enfin de façon incontournable vers le Grand Prix estampillé Grand Chelem du dimanche après-midi, épreuve reine du rendez-vous genevois.