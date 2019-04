Le président américain Donald Trump, avide golfeur et propriétaire de plusieurs parcours de golf, a annoncé lundi qu'il décorerait Tiger Woods, vainqueur la veille de son 15e titre du Grand Chelem, de la plus haute distinction civile des Etats-Unis.

«J'ai parlé à Tiger Woods pour le féliciter de sa superbe victoire d'hier (dimanche) au Masters», a tweeté M. Trump.

«En raison de son incroyable succès et comeback dans le sport (golf) et, plus important encore, dans la VIE, je lui remettrai la MÉDAILLE PRÉSIDENTIELLE DE LA LIBERTÉ!», a-t-il ajouté, avec enthousiasme.

Spoke to @TigerWoods to congratulate him on the great victory he had in yesterday’s @TheMasters, & to inform him that because of his incredible Success & Comeback in Sports (Golf) and, more importantly, LIFE, I will be presenting him with the PRESIDENTIAL MEDAL OF FREEDOM! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 avril 2019

Après onze années d'attente, quatre opérations du dos et de nombreux problèmes extra-sportifs, le golfeur américain Tiger Woods a réussi un retour au premier plan spectaculaire en remportant dimanche au Masters d'Augusta le 15e titre du Grand Chelem de sa carrière, à trois unités seulement du record de Jack Nicklaus.

Ils ont joué ensemble

Donald Trump avait invité les deux légendes américaines du golf à jouer avec lui en février à son club de Jupiter, dans le comté de Palm Beach, non loin de sa luxueuse résidence de Mar-a-Lago en Floride.

«On s'est bien amusé (...) Le président Trump a été très occupé à Washington et n'a pas beaucoup joué au golf, il n'a pas le bronzage qui va avec», avait simplement commenté après coup Tiger Woods, rappelant qu'il avait aussi tapé la balle blanche le mois précédent en compagnie de l'ancien président Barack Obama.

Ce dernier l'a également félicité sur Twitter après sa victoire retentissante de dimanche: «Revenir et remporter le Masters après tous les hauts et les bas est un symbole d'excellence, de courage et de détermination».

Congratulations, Tiger! To come back and win the Masters after all the highs and lows is a testament to excellence, grit, and determination. — Barack Obama (@BarackObama) 14 avril 2019

