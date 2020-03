Du sanglier et du porc non-castré. Selon le Daily Mail, c’est ce qu’un agriculteur anglais dément avoir fourni au champion Tyson Fury. Les faits remontent à février 2015, lorsque le boxeur a été contrôlé positif à la nandrolone, une substance proche de la testostérone. Une procédure avait été lancée par l’agence antidopage britannique en juin 2016, juste après le titre mondial unifié remporté face à Wladimir Klitschko.

La ligne de défense de l’équipe du boxeur consistait à soutenir que le sportif avait ingéré de la viande contaminée sans le savoir. Des déclarations qu’avait soutenues l’agriculteur du Lancaster Martin Carefoot. Il avait en effet signé deux déclarations de témoins à destination de l’UKAD, soutenant avoir «fourni une gamme de viandes et d'abats (au Team Fury), y compris des sangliers et des porcs». Aujourd’hui, il affirme avoir menti contre une proposition de rémunération qu’il n’aurait finalement jamais touchée.

Exclusive: Tyson Fury's future in boxing is in serious jeopardy after explosive allegations that a member of his team offered a farmer £25,000 to lie about how he failed a drugs test in 2015. https://t.co/UKGJCG2xVF via @MailSport