Il faudra aller très vite pour remporter le 100m de la Ligue de diamant à Athletissima le 5 juillet prochain. Trois reines du sprint ont été annoncées ce mardi par l'organisation du meeting lausannois.

La Jamaïcaine Elaine Thompson (double championne olympique sur 100m et 200), l'Ivoirienne Marie-Josée Ta Lou (vice-championne du monde sur 100m et 200m) et l'Américaine Torie Bowie (championne du monde du 100m et vice-championne olympique du 100m) seront les trois grandes favorites.

Hussein et Kambundji face à une forte concurrence

Dans ce casting de rêve, soulignons également la présence de la double championne d'Europe Dafne Schippers. Une concurrence qui pourrait permettre à la meilleure sprinteuse suisse Mujinga Kambundji d'aller titiller son record de Suisse (11''07) sur la piste de la Pontaise.

L'autre star de l'athlétisme helvétique Kariem Hussein aura aussi des rivaux de grande classe sur le 400m haies. Le champion du monde norvégien Karsten Warholm, le Qatari Aberrahman Samba, impressionnant à Doha, et l'Américain Kyron McMaster (meilleure performance mondiale de la saison en 48''25) viseront la victoire.

Comme nous l'écrivons dans notre édition du jour, l'une des attractions du meeting sera l'organisation - une première à Athletissima - du concours de saut à la perche masculin sur la place de la Navigation à Ouchy. Avec les présences notamment du recordman du monde Renaul Lavillenie, du champion du monde Sam Kendricks et du vice-championne du monde Piotr Lisek.

(Le Matin)