Si le spectacle fut une nouvelle fois au rendez-vous lors du meeting d'Athletissima, le final du 5000m hommes a été marqué par un vilain accrochage.

Alors que deux grands talents du fond éthiopien se disputaient la victoire dans le dernier virage, c'est finalement le Bahreïni Birhanu Balew (également d'origine éthiopienne) qui s'est imposé.

Au moment de l'incident, Kejelcha (20 ans) est en tête. Barega (18 ans), juste derrière lui, tente de passer à la corde. A 140m de l'arrivée, les deux hommes sont presque à la même hauteur et Kejelcha perd l'équilibre.

ICYMI - Here is that incident between Kejecha and Barega in the #LausanneDL 5000m last night. Kejelcha waa DQ’d for unsportsman-like conduct; Barega finished second. https://t.co/3VKLeRfQJa