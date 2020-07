Celui-là, il ne pouvait pas le rater! Ancien joueur de football américain, receveur de l’équipe du College Saddleback, à Mission Viejo en Californie, Phillip Blanks se trouvait chez lui à Phoenix quand il a remarqué un immeuble en feu près de sa maison.

Ex-marines, ce bel athlète de 28 ans est tout de suite allé proposer ses services. En levant la tête, il a alors entendu des cris. Une femme de 30 ans sur le balcon au 3e étage s’apprêtait à lancer son enfant de 3 ans pour le sauver des flammes.

Aussi concentré que s’il jouait un point décisif en finale du Super Bowl, Phillip Blanks n’a pas failli pour attraper le garçon et l’empêcher de se heurter trop violemment au sol.

LIFESAVING CATCH: Eyewitness video shows Phillip Blanks – a former college wide receiver – sprint to the scene of a third-floor apartment fire in Phoenix before catching a small child thrown from a balcony; the mother of the child did not survive. https://t.co/CyIuiva87p pic.twitter.com/egzOxE5bFr