Après avoir arbitré le premier tour des play-off de NHL, Garrett Rank n'a pas pris de vacances. Le Canadien de 30 ans vient de se qualifier pour l'Omnium de golf des Etats-Unis qui a lieu ce week-end. Un véritable exploit.

«La réaction venant de la communauté du hockey a été gigantesque. Je pense que tous les arbitres au sein de notre personnel m'ont envoyé un texto pour me féliciter. Ils m'ont dit qu'ils allaient me suivre et qu'ils sont très fiers de moi», se réjouit l'arbitre, cité par Radio-Canada.

Face à Woods, Spieth et McIlroy

Rank, qui a toujours été un excellent golfeur, avait dû mettre ses ambitions sportives de côté à cause d'un cancer des testicules diagnostiqué à l'âge de 22 ans. «J'ai même reçu des appels téléphoniques de gens qui m'ont demandé s'il s'agissait du même Garrett Rank. Je ne connais pas beaucoup de gens avec le même nom. Mais oui, c'est moi. Je vais à l'Omnium des États-Unis», réalise l'arbitre de hockey sur glace.

A Southampton (New York), il côtoiera les meilleurs joueurs de golf du monde comme Tiger Woods, Rory McIlroy, Dustin Johnson ou encore Phil Mickelson.

NHL referee Garrett Rank is trading skates for spikes on a stage far larger than anything he has experienced. https://t.co/HKSDvWST7h