Le 25 février, le premier cas du nouveau coronavirus était officiellement détecté sur le sol helvétique. Trois jours plus tard, les rassemblements de plus de mille personnes étaient interdits et les dernières journées de la National League de hockey devaient être disputées à huis clos. Le football suisse, lui, avait tiré le rideau une semaine avant, à la suite d’un excellent 3-3 entre Young Boys et St-Gall. Dans la foulée, c’est toute l’Europe – Biélorussie exceptée... – qui a vu ses compétitions s’arrêter petit à petit.

Depuis, les spectateurs, les lecteurs des journaux et les fans de foot et de hockey sur canapé doivent se contenter d’une litanie d’annulations, de reprogrammations éventuelles et de rediffusions pour étancher leur soif de duels. Alors qu’on dit que la Suisse n’est pas vraiment un pays de sport, à quel point les Helvètes et les Romands sont-ils frustrés par cette rare pause de toute activité? C’est ce que l’on a décidé de vous demander dans une série de sondages.

Sondage A quel point le sport professionnel vous manque-t-il? Un peu

Beaucoup

A la folie

Pas du tout

Voter Un peu 11.4% Beaucoup 22.9% A la folie 40% Pas du tout 25.7% 70 votes au total Un peu 11.4% Beaucoup 22.9% A la folie 40% Pas du tout 25.7% 70 votes au total



Sondage Les sports pros doivent-ils reprendre au plus vite, malgré les incertitudes sanitaires? Oui, ce sont les gladiateurs des temps modernes

Oui, si les écoliers reprennent, le sport le peut aussi

Non, ce sont des humains et ils ont des familles

Non, il y a des autres priorités actuellement

Voter Oui, ce sont les gladiateurs des temps modernes 9.7% Oui, si les écoliers reprennent, le sport le peut aussi 30.6% Non, ce sont des humains et ils ont des familles 9.7% Non, il y a des autres priorités actuellement 50% 62 votes au total Oui, ce sont les gladiateurs des temps modernes 9.7% Oui, si les écoliers reprennent, le sport le peut aussi 30.6% Non, ce sont des humains et ils ont des familles 9.7% Non, il y a des autres priorités actuellement 50% 62 votes au total



Sondage Allez-vous suivre le sport si il redémarre à huis clos? Oui, ça ne change pas grand-chose

Oui, je suis trop en manque

Non, je continue de me sevrer

Non, le sport sans public perd de son piment

Voter Oui, ça ne change pas grand-chose 23.6% Oui, je suis trop en manque 30.9% Non, je continue de me sevrer 10.9% Non, le sport sans public perd de son piment 34.5% 55 votes au total Oui, ça ne change pas grand-chose 23.6% Oui, je suis trop en manque 30.9% Non, je continue de me sevrer 10.9% Non, le sport sans public perd de son piment 34.5% 55 votes au total



Sondage Souhaitez-vous que la saison de Super League aille à son terme? Oui, il faut décerner ce titre

Non, il faut arrêter cette saison tronquée

Voter Oui, il faut décerner ce titre 32.7% Non, il faut arrêter cette saison tronquée 67.3% 55 votes au total Oui, il faut décerner ce titre 32.7% Non, il faut arrêter cette saison tronquée 67.3% 55 votes au total



Sondage Si la saison ne va pas à son terme... Il faut donner le titre à St-Gall, 1er du classement

Il faut sacrer YB, 1er après le 2e tour

Aucun titre ne doit être décerné cette saison

Voter Il faut donner le titre à St-Gall, 1er du classement 47.2% Il faut sacrer YB, 1er après le 2e tour 5.7% Aucun titre ne doit être décerné cette saison 47.2% 53 votes au total Il faut donner le titre à St-Gall, 1er du classement 47.2% Il faut sacrer YB, 1er après le 2e tour 5.7% Aucun titre ne doit être décerné cette saison 47.2% 53 votes au total



Sondage Si le sport reprend, irez-vous dans les stades ou les patinoires à l'automne? Oui, je ne peux pas imaginer louper un match

Éventuellement, avec un masque ou une protection

Seulement si il il y a un vaccin qui a été trouvé

Non, je vais attendre 2021 au moins

Voter Oui, je ne peux pas imaginer louper un match 42.6% Éventuellement, avec un masque ou une protection 13.0% Seulement si il il y a un vaccin qui a été trouvé 18.5% Non, je vais attendre 2021 au moins 25.9% 54 votes au total Oui, je ne peux pas imaginer louper un match 42.6% Éventuellement, avec un masque ou une protection 13.0% Seulement si il il y a un vaccin qui a été trouvé 18.5% Non, je vais attendre 2021 au moins 25.9% 54 votes au total



Sondage Quand, selon vous, le sport professionnel reprendra-t-il? En mai

Cet été

En Automne, pas avant

Début 2021

Voter En mai 10.7% Cet été 25% En Automne, pas avant 44.6% Début 2021 19.6% 56 votes au total En mai 10.7% Cet été 25% En Automne, pas avant 44.6% Début 2021 19.6% 56 votes au total



Sondage Comment jugez-vous vos médias sportifs romands durant cette période? Intéressant, ça change

Très bien, ça a permis de traiter des autres sujets

Ils ont fait comme ils ont pu...

Mauvais, il y avait bien mieux à faire

Voter Intéressant, ça change 5.7% Très bien, ça a permis de traiter des autres sujets 22.6% Ils ont fait comme ils ont pu... 43.4% Mauvais, il y avait bien mieux à faire 28.3% 53 votes au total Intéressant, ça change 5.7% Très bien, ça a permis de traiter des autres sujets 22.6% Ils ont fait comme ils ont pu... 43.4% Mauvais, il y avait bien mieux à faire 28.3% 53 votes au total



Robin Carrel