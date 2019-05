Elle s'appelle Emilie Cruz. On l’avait aperçue, dimanche matin, du côté de Choulex, dans la campagne genevoise, dans le peloton du marathon de Genève. Une démarche particulière qui attire forcément l’œil. Une foulée saccadée qui intrigue. Sourire aux lèvres, elle passe devant les spectateurs massés au premier point de ravitaillement. Visiblement, c’est sans trop de mal (pour l'instant) qu’elle en termine avec les six premiers kilomètres de course. Tout schuss, ou presque, avec des chaussures de...ski au pieds. Quel défi fou! On a tous, un jour, souffert sur un parking, un bout de route, pour rejoindre les remontées mécaniques avec deux paires de skis et trois casques (ceux des enfants, bien sûr) dans les bras. En équilibre précaire, au bord de la crise de nerfs. Avec ces «boots» tellement rigides que l’on traîne comme un boulet. Difficile, dès lors, de comprendre comment une athlète peut imaginer courir un marathon dans ces conditions.

Emilie Cruz s'est notamment préparée dans sa .. cuisine! Un peu de savon liquide sur le carrelage a fait l'affaire pour courir sur place au son de la musique de Rocky. Malgré tout ce travail, elle a véritablement porté sa croix pendant plus de 20 kilomètres. Plusieurs fois, elle s’est arrêtée pour laisser respirer ses pieds gonflés, martyrisés. L’ancienne skieuse de freestyle (spécialisée dans le slopestyle) est tout de même allée jusqu’à la marque du semi-marathon. Dans un temps, 3h06, que ne renierait pas le quidam chaussé de baskets. L’exploit, gratuit, est à saluer. Il lui permettra peut-être d’inscrire une ligne de plus dans le Guiness Book. La Haut-savoyarde qui est née à Ambilly, sur la frontière franco-genevoise, possède déjà un record qui a été homologué par la «bible» des défis fous et des mesures improbables. Elle est la femme la plus rapide du monde à ski, en arrière. Elle a été flashée à 107,143 km/h en 2017. Dans un an, on surveillera de près le peloton du marathon de Genève. Peut-être qu’Emily Cruz remettra ça. Mais en courant en arrière, pourquoi pas?

(nxp)