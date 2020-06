Asa Akira, une ex-actrice pornographique devenue animatrice radio, a reçu dernièrement une invitée au parcours particulier dans son podcast. Melissa Bulanhagui, ancienne patineuse artistique de haut niveau et aujourd’hui actrice de films pour adultes, a évoqué les raisons qui l’ont poussée vers sa nouvelle carrière.

Née en 1990 aux États-Unis de parents originaires des Philippines, Bulanhagui a fait partie des meilleures jeunes patineuses du pays. Elle a notamment remporté la médaille de bronze aux championnats juniors des États-Unis en 2006. «J’ai fait partie du cadre national pendant cinq ans. J’ai grandi dans le patinage, et mes parents m’ont poussé dans ce sport», a-t-elle détaillé.

Après avoir échoué dans les qualifications pour les Jeux olympiques de Vancouver en 2010, elle a décidé de concourir sous les couleurs des Philippines. Quatre ans plus tard, une nouvelle désillusion met fin à ses espoirs olympiques et sa carrière. Détentrice des titres nationaux en 2012 et 2013, Bulanhagui n’est pourtant pas sélectionnée pour participer aux Jeux olympiques de Sotchi en Russie.

«J’ai remporté les championnats nationaux et les Jeux arrivaient. Quand j’ai demandé les formulaires pour participer aux Jeux, on m’a dit qu’ils allaient envoyer la championne de la catégorie junior à ma place. J’avais tout sacrifié pour ça. C’était une décision politique», a déploré la championne.

Dès lors, elle met sa carrière entre parenthèses et devient entraîneuse, d’abord en Thaïlande, puis aux États-Unis, sans grande conviction. Déçue et peu motivée, elle décide de tout plaquer à 27 ans pour partir en Californie avec une amie.

Petit à petit, elle découvre l’univers des shows sur webcam. «Je me suis renseignée sur le sujet et j’ai vu qu’on pouvait faire pas mal d’argent. Je me suis lancée, j’ai gagné 200 dollars le premier soir», a-t-elle expliqué.

De fil en aiguille, elle se dirige vers les films pour adultes, où elle choisit le pseudonyme de Jada Kai. «Je voulais faire évoluer ma carrière, j’ai eu une offre d’un site internet, puis j’ai tourné des scènes pour eux. J’ai intégré le milieu il y a seulement trois ans. Je suis encore un bébé!» a conclu Bulanhagui.