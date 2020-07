Le lanceur Masahiro Tanaka (31 ans) a été atteint en plein visage par une balle lors du premier entraînement officiel des Yankees de New York, samedi.

Touché par une «flèche »du batteur Giancarlo Stanton, lancer dont la vitesse a été estimée à 180 km/h, le Japonais a perdu sa casquette et s’est écroulé au sol, où il est resté étendu durant plusieurs minutes.

Tanaka, un joueur vedette qui empoche 23 millions de dollars en 2020, a été conduit à l’hôpital et n’y est resté que quelques heures, le temps de procéder à des examens.

Selon les médias nord-américains, il présentait des symptômes de commotions cérébrales.

«J’apprécie tout le soutien, a tweeté Tanaka. Je vais essayer de revenir au monticule le plus tôt possible! Merci encore pour tous les mots d’encouragement!»

I appreciate all the support. I feel it a bit right now, but I’m all good. Going to try to get back on the mound ASAP! Thanks again for all the encouraging words!