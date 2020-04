Les mots sont forts. Dans une interview accordée à «L'Equipe», et publiée ce samedi, une journaliste sportive, Clémentine Sarlat, a donné les raisons de son départ de France Télévisions à l'été 2018. En substance, elle décrit notamment les différentes formes de harcèlement moral qu'elle dit avoir subies à son retour de congé maternité, au début de cette même année.

Remarques déplacées

Alors que sa direction lui avait annoncé qu'elle présenterait l'émission «Stade 2» avec Mathieu Lartot, sa promotion n'a jamais eu lieu à son retour. Et quand elle a demandé une augmentation comme son collègue, Clémentine Sarlat dit avoir eu droit à un «Rends-toi d'abord indispensable!» «J'allais à Stade 2 en pleurant. Pour la préparation de l'émission, personne ne me parlait. Ils m'avaient mise dans un bureau à part, loin des rédacteurs en chef. Je devais prendre mon ordi portable pour me rapprocher et comprendre de quoi on parlait», raconte la Française de 32 ans au quotidien sportif.

Avant de poursuivre, sur fond de sexisme. «Plus jeune, j'ai travaillé à l'info de France Télé. Un jour, lors d'un duplex, j'ai entendu dans l'oreillette un homme en régie dire: «Tu crois qu'elle suce elle aussi?» C'est violent. Au service des sports, c'était beaucoup plus sournois, à propos de mes compétences, ou alors des blagues bien lourdes. (…) On côtoie des gens géniaux mais aussi des gros cons. Avec les vieux, dès que je mettais une jupe, j'avais forcément le droit à une réflexion.»

Enquête diligentée

Face aux propos de celle qui s'est aujourd'hui lancée dans l'univers du podcast après son passage sur TF1 pour la Coupe du monde de rugby, la direction de France Télévisions, confrontée à plusieurs affaires de harcèlement sexuel ou moral depuis la naissance du mouvement #MeToo, a réagi via un communiqué, révèle «L'Equipe». «Conformément au principe de tolérance zéro appliqué avec rigueur dans l'entreprise, une enquête est diligentée pour faire la lumière sur les faits évoqués.»

JSa