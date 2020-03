Quand l’épidémie de Covid-19 - le petit nom sympa du coronavirus qui touche actuellement la planète bientôt toute entière - a commencé à sévir chez nous, c’est forcément l’annulation de tous les événements sportifs ou presque qui m’a touché de plein fouet. Car d’un coup, c’est l’agenda qui se vide, les soirées qui se libèrent, des habitudes à changer. Et surtout des matches, des classements, des titres qu’on ne pourra plus commenter.

Alors que le sport suisse est en suspens (total), les gens continuent d’évoluer presque normalement et ça me bouleverse. Ils vont à la Migros dévaliser les rayons de ravioli et de solutions hydro-alcooliques, certes, mais ils ne s’arrêtent pas de vivre pour autant, à voir la fréquentation de mes bars préférés. C’est une leçon d’humilité pour nous autres spécialistes de foot, de hockey et compagnie. Le peuple pourrait-il faire sans son opium?

Le Coronavirus est même en train de nous voler les high five et les handshakes NBA. Je voulais pas croire que c'était grave jusqu'ici mais là, on a atteint la ligne rouge. — Kobis Bryantkakis (@Dunkakis) March 3, 2020

Le pire, c’est qu’à l’instar des événements culturels, j’ai un peu l’impression que le sport paie pour les autres. On n’arrête pas les transports publics, pour que les gens puissent tout de même faire tourner l’Etat, les banques, les assurances, les centres commerciaux… Les écoles et les universités ne ferment pas non plus. Mais les stades, les salles de concert, les comptoirs et les championnats du monde de l’apéro, oui. Essayez d’enlever à un Etats-Unien sa dose de NBA ou de football américain et vous pourriez bien vous retrouvez avec une révolution sur les bras. Question de culture, sans doute.

Mardi soir, il y aura une cinquantaine de milliers de personnes réunies au Groupama Stadium de Lyon pour un match de Coupe de France face au PSG et chez nous, l’excellent Stade Lausanne-Ouchy - Schaffhouse agendé dans dix jours ne se jouera pas, lui qui aurait drainé au moins 312 personnes. Samedi prochain, 10'000 Français iront à Murrayfield supporter la France face à plus de 50'000 Ecossais lors du tournoi des Six Nations et les stades de Bundesliga seront pleins, avec un très attendu duel des Borussia entre Mönchengladbach et Dortmund dans une enceinte de 59'724 places forcément comble.

Tournoi des 6 nations : en contact permanent avec Madame la Ministre @RoxaMaracineanu, nous pouvons garantir qu’il n’est pas question pour l’instant d’interdiction faite aux supporters français de se rendre à Édimbourg. Tous au soutien du XV de France ! — Serge Simon (@DrSergeSIMON) March 3, 2020

Au départ, les journalistes sportifs parlaient de sport. Ensuite, avec le dopage et les différentes affaires, il a fallu avoir quelques notions de médecine, de géopolitique, voire même quelques fois se muer en juriste. Aujourd’hui, il faut y ajouter une dose de connaissances en épidémiologie, ainsi qu’un diplôme en mathématiques, histoire de trouver comment recaser six matches de football d’ici à la fin du mois de mai et prévoir quatre matches de hockey par semaine.

A une époque, ma Maman m'avait un peu mis la pression. «Mais tu ne vas pas rester journaliste sportif toute ta vie quand même?!», m’avait-elle dit. Aujourd'hui, je peux la rassurer un peu, car je suis sans doute un peu plus que ça. «A l'insu de mon plein gré», comme dirait l'autre.

Robin Carrel