Il ne fallait pas être cardiaque devant cet acte III de la demi-finale de conférence Ouest entre Denver et Portland. Après avoir chipé un match dans le Colorado, les Blazers ont pris l'avantage dans la série (2-1) vendredi au terme d'une rencontre rocambolesque, qui s'est achevée après quatre prolongations (140-137).

Si les deux formations se sont répondus coup pour coup dans les dernières minutes du temps réglementaire, tout s'est joué finalement dans la quatrième prolongation. Auteur de 41 points, CJ McCollum a été décisif mais c'est Rodney Hood qui a planté le tir pour sceller l'issue de la partie à quelques secondes de la sirène.

The end of regulation in Portland was crazy! ????#NBAPlayoffs pic.twitter.com/hUkd84O5dg