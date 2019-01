Virginie Faivre est la nouvelle présidente du comité d’organisation de Lausanne 2020. La native de Lausanne, qui entrera en fonction le lundi 7 janvier, succède à Patrick Baumann, décédé subitement au mois d'octobre à Buenos Aires, en Argentine, alors qu’il assistait aux 3e Jeux Olympiques de la Jeunesse d’été.

«C’est un grand honneur, bien sûr, mais surtout une grande joie pour moi de participer à l’organisation de ce projet qui m’est très cher», a déclaré la multiple championne du monde de ski freestyle dans un communiqué. «J’en ai fait partie dès son début en 2013. Notre victoire lors de la Session du CIO à Kuala Lumpur en 2015 a été l’un des grands moments de ma carrière. Je ressens une émotion similaire aujourd’hui.»

«Avec Patrick, j’ai contribué à poser les fondations du projet lors de la phase de candidature. Ces quatre dernières années, il a effectué un travail extraordinaire avec le comité d’organisation et son directeur Ian Logan. Je me réjouis de travailler dans cette continuité avec l’équipe en place, en apportant ma propre sensibilité, mon expérience d’athlète et ma connaissance des sports d’hiver» poursuit la jeune femme de 36 ans.

Les Jeux Olympiques de la Jeunesse se dérouleront du 9 au 22 janvier 2020 dans les cantons de Vaud (Lausanne, Leysin, les Diablerets, Villars), du Valais (Champéry), des Grisons (St-Moritz) ainsi qu’en France voisine (Prémanon-Les Tuffes). (nxp)