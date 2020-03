Une page se tourne, temporairement. Ce dimanche, la RTS diffusera son émission hebdomadaire Sport Dimanche pour la dernière fois «avant un (long?) moment», a tweeté Massimo Lorenzi, le responsable de la rubrique sports. Le paysage audiovisuel sportif romand va perdre l’un de ses rendez-vous phares. Une preuve de plus, s’il en fallait, que la situation générale est hors du commun.

Dans cette période exceptionnelle, les médias ne sont pas épargnés et sont contraints d’adapter leur organisation traditionnelle. Ainsi, dès ce lundi, la rédaction de RTS Sport dans son ensemble se consacrera à l’actualité générale. Un cas unique dans la carrière de Massimo Lorenzi. «C’est une décision de la direction qui fait sens, il n’y a même pas à s’y opposer. Le sport est totalement dérisoire par les temps qu’on vit», affirme-t-il. «Depuis l’annonce que Sport Dimanche vivait sa dernière émission, il y a eu une sorte d’officialisation qu’on ferait partie intégrante du département actu. Mais auparavant, plusieurs de nos programmes sont tombés à l’eau, donc on a compris progressivement que cela arriverait», témoigne David Lemos, habituel commentateur de la Nati.

«Quand on est journaliste, on doit pouvoir traiter de tout»

Dans les faits, les journalistes sportifs agiront en qualité de réservistes, en fonction des besoins. «On aura évidemment la possibilité de proposer des sujets mais on sera là avant tout pour aider à la réalisation de ce qui aura été décidé par nos amis de l’actu, indique Massimo Lorenzi. On va dresser une liste des gens disponibles, par domaine. Puis on les regroupera: les ingénieurs iront avec les ingénieurs, les journalistes se joindront aux journalistes…»

Au sein de la rédaction sportive, on aborde ce changement dans l’inconnu mais sans crainte particulière. «Pour l’instant, on ne sait pas exactement quand on sera sollicité, confie David Lemos. Mais en tout cas, ce n’est pas quelque chose qui m’effraie. Avant d’apprendre le métier de journaliste sportif, on a appris celui de journaliste. On s’informe comme les autres. Par notre activité, on a quand même une expérience de beaucoup de situations différentes qui fait qu’on a une capacité à s’adapter à l’imprévu. Et puis la RTS a un rôle d’information très important auprès de la population, donc j’ai envie de m’en montrer digne si on fait appel à moi.» «Même s’il n’y a plus de sport, j’ai quand même envie de continuer à faire mon métier, ajoute John Nicolet, autre commentateur de la chaîne. C’est sûr que je me sentirai moins légitime mais je sais où je mets les pieds, j’ai déjà fait de l’actu générale par le passé.»

Même discours du côté de Massimo Lorenzi: «Quel que soit le domaine, le principe reste le même: il y a une matière qu’on reçoit et qu’on doit restituer au public du mieux possible. Quand on est journaliste, on doit pouvoir traiter de tout. Je n’ai aucun doute sur la capacité de cette rédaction à s’adapter à ce nouvel environnement. Ils ont tous les compétences nécessaires pour y arriver.»

«Un moment qui restera dans nos vies»

Reste que cette épreuve va laisser des traces. «Ce qu’on traverse va être un marqueur fort dans la vie d’une entreprise, prophétise Lorenzi. Et pour tout individu en règle générale. C’est une secousse existentielle, cela va bouleverser le rapport que les gens ont avec leur métier.» «C’est un moment qui restera dans nos vies», abonde David Lemos.

Le prochain Sport Dimanche n’aura par conséquent plus tout à fait le même goût.

