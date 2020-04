Pour ceux qui ne supportent plus les rediffusions, les «récaps», les archives, pour ceux que le e-sport répugne, sachez que le sport n’est pas tout à fait confiné! Il reste, en effet, quelques divisions et contrées où des disciplines résistent et sont diffusées en direct ou presque. De quoi faire pousser un «ouf» de soulagement aux parieurs notamment, en manque total de leur drogue habituelle.

Voici donc votre agenda sportif du week-end. Il est toutefois à noter que les derniers combats de sumo disputés au Japon à huis clos viennent d’être malheureusement annulés…

Vendredi 3 avril:

16h00: Belshina Bobruisk contre Gorodeya (1re div. biélorusse)

18h00: Dinamo Minsk contre Torpedo Belaz (1re div. biélorusse)

+ Quelques matches amicaux de football (Sandarna BK contre Guldhedens IK et Gotaholms BK contre Kunsladugaards BK, dans des divisions obscures suédoises) ainsi que le championnat du Burundi.

Courses de chevaux à Funabashi, Kranji, Tampa Bay, Gulfstream, notamment.

Courses de chiens à Naples Fort Myers.

Aussi: matches exhibitions amateurs de tennis et de tennis de table.

Samedi 4 avril:

13h00: Shakhtar Soligorsk contre Neman Grodno (1re div. biélorusse)

16h30: BATE Borisov contre FC Ruh Brest (1re div. biélorusse)

18h30: Dinamo Brest contre Slavia Mozyr (1re div. biélorusse)

Dès 22h00: Championnat du Nicaragua.

+ Quelques matches amicaux de football (AC Oulu contre JS Hercules, Kullavägens BK contre Hyllinge GIF et Sollentuna FK contre Taby FK en Suède) ainsi que le championnat du Burundi.

Courses de chevaux «US Racing» et en Australie.

Courses de chiens en Australie.

Aussi: matches exhibitions amateurs de tennis et de tennis de table.

Dimanche 5 avril:

12h00: Vakhsh Qurghonteppa-FK Istaravshan, Lokomotiv Pamir-Fayzkand, Kuktosh-Regar-TadAZ Tursunzoda, CSKA Pamir Douchanbé-FK Khodjent et Douchanbé 83-Istiqlol Douchanbé (1re div. tadjike)

13h00: FC Bgu Minsk contre FC Minsk (1re div. biélorusse)

15h00: FK Vitebsk contre FC Smolevichi (1re div. biélorusse)

17h00: Isloch contre FK Slutsk (1re div. biélorusse)

Dès 22h00: Championnat du Nicaragua.

+ Championnat du Burundi.

