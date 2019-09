Alex Wilson avait fait du 200 m des championnats du monde de Doha (Qat) l’un des objectifs de sa saison 2019. Le Bâlois d’origine jamaïcaine est pour l’instant bien au rendez-vous. «Avant la course, j’ai été nerveux comme rarement dans ma vie, a expliqué le Bâlois après sa course. Je me qualifie mais sans avoir de marge.»

En terminant au 3e rang de sa série en 20’’40, dimanche, il s’est qualifié pour les demi-finales. Sa course a été remportée par l’Equatorien Alex Quinonez (20’’08) devant le Jamaïcain Yohan Blake (20’’23). Alex Wilson a tout de même dû s’employer jusqu’à la fin de la course, à la lutte avec Aldemir Juniors (20’’45). Le Suisse a pu donner le dernier coup de reins nécessaire dans les derniers mètres. Le Brésilien avait choisi l’option de courir tout à gauche de son couloir, frôlant l’épaule de Wilson tout au long de la ligne droite finale.

Les demi-finales du 200 mètres auront lieu lundi soir, avant une finale agendée à mardi. «Je n’ai plus le choix. Je devrais prendre tous les risques. S’il le faut, je suis prêt à mourir sur la piste.»

Les favoris au rendez-vous

Les grands favoris de la discipline, l'Américain Noah Lyles, le Canadien Andre De Grasse et le tenant du titre turc Ramil Guliyev, se sont aisément qualifiés pour les demi-finales. Lyles, 4e performeur de l'histoire (19''50), a remporté sa série en 20''24. De Grasse, médaillé d'argent olympique sur la distance et de retour au premier plan après deux ans de blessures, a fait de même en 20''20. Guliyev a lui fini 2e de sa série (20''27) derrière le Britannique Adam Gemili (20''06). Ugo Curty, Doha (Qat)