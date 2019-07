Jacky Delapierre, la journée de mercredi a été assez agitée, avec l'arrivée des nombreux athlètes à Lausanne. Tout s'est bien passé?

Tout suit son cours, mais nous avons malheureusement un forfait, celui du Nigérian Divine Odoruru, qui était prévu sur le 200m. Il a rencontré un problème de visa et est resté en rade aux Etats-Unis. Nous avons beaucoup d’athlètes qui souhaitent courir à Lausanne qui se trouvent sur une liste d’attente, et nous avons réussi à le remplacer avantageusement.

Alex Wilson vient de battre les records du 100m et 200m dimanche à La Chaux-de-Fonds. Pourquoi ne participe-t-il pas au 100m vendredi à Athletissima?

Alex Wilson souhaite se concentrer sur le 200m. Il aura le couloir 6 et aura devant lui l’Américain Noah Lyles, qui partira du couloir 7. J’ai vu Alex à son arrivée à l’hôtel et il veut aller encore plus vite vendredi.

Le concours de saut à la perche des femmes a lieu au Flon, dans le centre de Lausanne...

La piste pour la perche sera finalisée jeudi à midi. Les travaux d’aménagement ont débuté mercredi après-midi. Nous devons encore faire homologuer la piste par la Fédération internationale au cas où un record venait à tomber. Ce genre de piste n’est pas facile à installer car le terrain n’est pas forcément plat. Tout sera parfait pour le concours de jeudi et je m’attends à un grand concours de saut à la perche féminin. Je rappelle que l’événement est gratuit et débutera à 18h30. (nxp)