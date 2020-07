UK Sport, l'instance suprême du sport au Royaume-Uni, n'a pas mis des sportifs en danger en leur faisant tester une substance expérimentale en amont des Jeux de Londres en 2012, a-t-elle réagi dimanche à un article du «Daily Mail».

Selon l'édition dominicale du tabloïd britannique, de l'argent public a été utilisé pour administrer à 91 sportifs, dans huit sports, une boisson énergétique appelée DeltaG, alors sans garantie que cette substance ne produirait pas d'effets secondaires ou n'entraînerait pas de contrôles antidopage positifs.

Les sportifs auraient même signé des décharges pour éviter que UK Sport soit mis en cause et ils se seraient aussi engagés à ne pas parler en public de ce projet. Ce produit aurait originellement été destiné à alimenter les forces spéciales, au niveau militaire, afin de leur permettre d'évoluer derrière les lignes ennemies en ayant besoin de moins d'alimentation.

Have been working since last year with @honestsport_ew and @draper_rob on a huge and ongoing investigation into the 'medicalisation' of elite British sport over the past decade. Running in the MoS on Sunday. Links to follow. pic.twitter.com/OoZLTBRT88