Le 5 juillet prochain, le 5000m d'Athletissima pourrait bien valoir le coup d’œil. Selon un communiqué diffusé mardi par l'organisation du meeting romand, cinq des six meilleurs «performers» de l'année en cours seront au départ de la course.

On retrouvera ainsi l’Éthiopien Telahun Haile Bekele, le plus rapide cette saison, qui aura comme principaux adversaires ses compatriotes Selemon Barega, Abadi Hadis (champion du monde en titre) et Muktar Edris. Le Burundais Birhanu Balew, l'Américain Paul Chelimo et le Kényan Nicholas Kipkorir Kimeli seront également de la fête.

Côté suisse, le Genevois Julien Wanders, grand spécialiste de la course sur route, tentera de se mêler à la lutte avec les meilleurs. (nxp)