Les play-off et les tours contre la relégation de National League et Swiss League ont été annulés, les championnats de Super League et de Challenge League sont suspendus jusqu’à nouvel avis.

Alors que les clubs sont privés d’une partie de leurs ressources habituelles, dont celles provenant de la billetterie, ils doivent notamment continuer à assurer les salaires de leurs employés, tant les sportifs que le personnel administratif.

Pour les aider durant cette période délicate, le Conseil fédéral leur permet de demander un prêt de 500’000 francs sans intérêts. Les sociétés sportives ont-elles activé ce levier? Nous avons posé la question à un dirigeant de tous les clubs romands de première et deuxième divisions.

A l’exception du Servette FC, qui n’a pas souhaité s’exprimer, tous les clubs ont pris la parole. Leurs réponses...

Christian Constantin (président du FC Sion):

«Oui, on a actionné ce relais. En théorie, c’est une bonne chose. Dans la réalité, c’est un parapluie qui viendra quand on sera déjà dans le désert. On ne se rend pas compte du drame économique que cette crise est en train de provoquer. Toutes les entreprises souffrent. Au lieu de tourner au rythme du moteur d’une Ferrari, on tourne sur celui d’un vélomoteur.»

Christian Binggeli (président de NE Xamax): «Oui. Le club a officiellement effectué les démarches afin de pouvoir bénéficier de cette aide ponctuelle.»

Vincent Steinmann (directeur administratif du Lausanne-Sport): «Aucune demande n’a été formulée. Avant d’agir, on préfère avoir l’ensemble des données à disposition, comme cela a été le cas avec le recours au chômage technique.»

Vartan Sirmakes (président du Stade-Lausanne-Ouchy): «Oui, et je dis chapeau à la Suisse pour cette initiative, mise sur pied avec une rapidité incroyable. Cet argent, on va soigneusement le protéger, ne pas le dilapider tout de suite, c’est certain.»

Raphaël Berger (directeur général du HC Fribourg-Gottéron):

«Oui nous l’avons fait car les liquidités non-rentrées sur la fin de saison vont nous impacter à partir du mois de juin. Nous partons aussi du principe que les factures que nous allons émettre dès mai et relatives à la saison 2020-2021 ne pourront peut-être pas être honorées dans le délai imparti.»

Sacha Weibel (CEO du Lausanne HC): «Nous avons effectué toutes les démarches nécessaires pour atténuer l'impact de la crise Covid-19. Et nous sommes en contact étroit avec les autorités communales et cantonales, ainsi qu'avec nos partenaires institutionnels.»

Philippe Rigamonti (directeur administratif du Genève-Servette HC): «Nous n’entendons pas communiquer sur les moyens que nous mettons en œuvre pour résoudre les problèmes auxquels nous sommes inévitablement confrontés.»

Stéphanie Mérillat (co-présidente du HC Bienne):

«Nous ne l’avons pas sollicité pour le moment. Le problème des liquidités viendra si la crise se prolonge. Jusqu’au début de l’été, je dirais que nous serons dans une situation normale. C’est ensuite que cela pourrait devenir plus compliqué.»

Alain Dubois (président du HC La Chaux-de-Fonds): «Oui, nous avons sollicité ce prêt car nous faisons face à un avenir incertain. Nous sommes dans un bassin où l’économie, notamment le secteur horloger, est touchée de plein fouet. Tout comme le recours au chômage partiel, cette mesure peut nous aider à traverser cette crise.»

Alain Bonnet (président du HC Sierre): «Oui, on a actionné ce levier en anticipant des problèmes qui pourraient survenir ces prochains mois, notamment en matière de sponsoring.»

Patrick Hauert (président du HC Ajoie):

«On ne l’a pas fait, mais on n’exclut pas de le faire. Pour l’heure, nous avons demandé à pouvoir obtenir le chômage partiel pour notre personnel. Ensuite, nous prendrons d’éventuelles mesures en fonction de l’évolution de la situation.»

Propos recueillis par Nicolas Jacquier, Jérôme Reynard et Emmanuel Favre

Dimanche: Comment occupez-vous le terrain de la communication?