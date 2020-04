Engagée sur le tournoi de tennis virtuel de Madrid, la Saint-Galloise a disputé son premier match ce lundi face à l’Espagnole Carla Suárez Navarro (qu’elle a remporté). Au moment de s’installer devant son écran, la numéro 8 mondiale s’est fait plaisir en réalisant une entrée digne d’une rock star.

The @mutuamadridopen Virtual Pro PS4 Game “Walk In” into my living room???? #playathome PS: my match is in 10min ???? pic.twitter.com/Zm4V4iETqp