Adrian Heidrich (25 ans) et Mirco Gerson (26 ans) ont remporté leur premier tournoi sur le circuit du World Tour.

Dimanche matin, le Zurichois et le Bernois ont battu les Autrichiens Martin Ermacora et Moritz Pristauz (FIVB 41) en finale de l’épreuve trois étoiles de Qinzhou. La paire helvétique, qui pointe au 21e rang de la hiérarchie mondiale, est restée 34 minutes sur le sable chinois par s’imposer en deux sets, 21-13 21-16.

Six semaines après avoir échoué à Haiyang, en Chine où ils avaient figuré à la 7e place finale, dans un tournoi à qualification directe pour les Jeux de 2020 à Tokyo, les deux Helvètes ont ainsi inscrit de précieux pour espérer figurer dans le top 15 international le 14 juin prochain, lorsque la Fédération internationale mettre un terme à la course aux places olympiques.

Le triomphe de Heidrich et Gerson est synonyme de deuxième victoire suisse sur le circuit masculin en 2019. Le 21 juillet, Nico Beeler (26 ans) et Marco Krattiger (25 ans) s’étaient imposés dans la compétition trois étoiles d’Edmonton, au Canada. En Alberta, le Saint-Gallois et Thurgovien avaient battu les Canadiens Ben Saxton et Grant O’Gormann en finale (2-1).