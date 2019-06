Personne ne sait vraiment pourquoi, toujours est-il que le chanteur Justin Bieber a défié l’acteur Tom Cruise pour l’affronter dans un combat de MMA (arts martiaux mixtes).

Lundi sur twitter, Bieber s’est fendu d’un message tombé de nulle part à l’attention de la star de «Mission Impossible»: «Je veux défier Tom Cruise pour qu'il vienne se battre dans l'octogone (ndlr: la cage où se déroulent les combats de MMA). Tom, si tu n’acceptes pas ce combat, cela signifie que tu as peur et tu ne pourras pas t’en remettre», a écrit le chanteur de 25 ans. Faut-il préciser que Tom Cruise, lui, est âgé de 56 ans?

I wanna challenge Tom Cruise to fight in the octagon. Tom if you dont take this fight your scared and you will never live it down. Who is willing to put on the fight? @danawhite ?