Face au tombereau de réactions indignées, le Britannique a été obligé de s’excuser.

Etait-ce, dans le meilleur des cas, une blague de très mauvais goût qui a dérapé? Toujours est-il que le champion du monde de boxe britannique Billy Joe Saunders a été contraint samedi de présenter ses excuses après une vidéo dans laquelle il explique aux hommes comment frapper leurs femmes lors de scènes de ménage par temps de confinement.

Âgé de 30 ans, Saunders apparaît sur cette vidéo donnant quelques conseils sur la façon de réagir si «votre bonne femme vient vers vous pour vous cracher son venin à la gueule».

I would never condone domestic violence and if I saw a man touch a woman I would smash him to pieces myself I have a Daughter and if a man laid a finger on her it would be end well . Apologies if I offended any women stay blessed x