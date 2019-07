Boris Johnson a remporté mardi le vote des adhérents du Parti conservateur britannique. L'ancien maire de Londres doit ainsi succéder à Theresa May en tant que Premier ministre au Royaume Uni. Voilà pour la nouvelle politique qui est très bien traitée ailleurs sur ce site. Dans les pages sports, nous préférons nous attarder sur l'athlète Boris Johnson et ses nombreux exploits qui ont jalonné son parcours. Top 6.

Chaussures cirées, costume-cravate. «What could possibly go wrong?», comme on dit en Angleterre? Les bookmakers n'auraient pas osé mettre une cote sur le pari «Boris Johnson va-t-il se vautrer?».

Stanislas Wawrinka, Richard Gasquet... Boris Johnson. Voici, dans l'ordre, les trois plus beaux revers à une main du circuit. L'an 2012, avec les JO en Angleterre, a permis à l'homme politique de mener campagne sur tous les fronts sportifs. Si son revers est gracieux, que dire de son son coup droit?

En 2012, lors d'un événement en marge des Jeux olympiques de Londres, l'ancien maire de la cité hôte des JO avait effectué une descente en tyrolienne... et était resté bloqué dans les airs. Une scène cocasse qui avait peut-être aidé à faire grandir la notoriété du turbulent politicien.

Essayez de regarder cette vidéo sans rigoler. Tout va de travers dans cette action. Boris Johnson s'encouble et démonte son adversaire tel un rugbyman. Visiblement touché après avoir pris l'équivalent d'un train lancé à pleine vitesse, l'Allemand peine à se relever. Pas de quoi déranger le politicien qui va se replacer en défense comme si de rien n'était. Ce n'est qu'après quelques secondes de flottement que le Gaston Lagaffe à l'anglaise se rend compte des conséquences de son geste. Savoureux.

Si la VAR avait existé en 2014 lors de ce match amical entre des gamins et Boris Johnson, il aurait probablement été expulsé pour ce croche-pied aussi maladroit qu'efficace sur un adversaire. Plus tard dans la vidéo, il a marqué un superbe but au terme d'un solo où il a utilisé la fameuse technique du bélier pour se défaire du marquage des marmots. Brillant.

On entend très clairement au début de l'action «Last attack, last attack». Boris Johnson a donc décidé de tout donner pour finir ce match de rugby en beauté. D'un déboulé rageur sur l'aile gauche, il a foncé droit dans la tête du petit Japonais qui passait par-là pour marquer l'essai.

On ne résiste pas à l'idée de vous remontrer cette scène sous un autre angle:

I hate to admit it, but this new PM of the United Kingdom, Boris Johnson HAS ME SCARED TO THE BONE! If I ever played football against this guy, watch out! pic.twitter.com/988uF32Hfm