On appelait Charles Trenet le «fou chantant», on appellera désormais Fabio Quartararo le «fou pilotant». Le poète chantait: «Boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, et c’est l’amour qui s’éveille.»

Le pilote, lui, a fait deux fois boum. La première en mettant à mal le record absolu du circuit d’Assen. La seconde en s’auto-félicitant avec tant de force en tapant de joie sur sa poitrine, qu’il a déclenché le système de protection airbag de sa combinaison désormais obligatoire en GP: «Une drôle d’impression quand l’airbag se gonfle alors que vous êtes encore sur votre moto», rigole le jeune homme. «Boum, quand Fabio «El diablo» fait boum, tous autour de lui disent boum, et le paddock s’émerveille!»

LORENZO ET LE SOUVENIR DE RAINEY

Victime d’une terrible chute vendredi, Jorge Lorenzo a subi d’autres contrôles, qui ont laissé apparaître des traces d’une deuxième fracture, cette fois au niveau de la septième vertèbre dorsale.

Problème pour les médecins et l’entourage du pilote: il est très difficile de savoir si l’une des deux fissures ne provient pas d’une autre chute, celle enregistrée par le pilote Honda lors des tests qui ont suivi le GP de Catalogne.

Rappel douloureux: en automne 1993, l’Américain Wayne Rainey avait lui aussi subi une sérieuse chute sur le dos avant l’accident de Misano qui devait le condamner à la chaise roulante.

TOM, LE COACH, A ENCORE DU TRAVAIL

On l’a dit, Tom Lüthi a fait, jeudi, ses grands débuts de team-manager, «coachant» des enfants participant à une course de kartings à pédales. Il n’a pas gagné. Comme il n’a pas encore trouvé la solution pour la course de ce dimanche.

Huitième chrono des essais, il s’élancera de la troisième ligne: «Le but, comme toujours, c’était l’une des deux premières, mais rien n’est perdu. J’étais trop à la limite, tout le temps. Les autres ont été meilleurs que moi avec leur deuxième train de pneus. Je ne me fais pourtant pas de soucis pour la course; techniquement, nous avons fait un pas en avant lors des qualifications et ce pas aurait pu être plus concret encore si nous avions droit, comme les pilotes de la classe MotoGP, à une ultime séance d’essais libres avant d’aller se battre pour le chrono. Comme il faisait plus chaud qu’hier, cela nous aurait servi.»

AEGERTER: SI PRÈS, SI LOIN...

Il a raté Q2 – la superpole – pour 24 millièmes: Dominique Aegerter s’élancera de la dix-neuvième place de la grille de départ, son meilleur classement personnel cette saison à ce stade du week-end: «Deux tours avec le pneu neuf, je suis bien, c’est après que ça se complique sérieusement. C’est pour cela que nous devons trouver de meilleures solutions pour la course.»

DUPASQUIER LIMITE LES DÉGÂTS

Le Fribourgeois Jason Dupasquier (18 ans), brillant quatrième des qualifications en Red Bull Rookies Cup, a limité les dégâts en marquant les points de la huitième place. Précision: l’espoir suisse était encore marqué par une chute survenue vendredi lors des essais libres. Une deuxième course est à son programme dimanche et les gens qui s’activent autour de lui, dont Daniel-M. Epp, le manager de Tom Lüthi, ont pris des contacts en vue de 2020 avec le team Redox Prüstel GP (KTM), qui aligne cette année les Tchèques Kornfeil et Salac, après avoir joué le titre mondial Moto3 avec l’Italien Marco Bezzecchi.

(nxp)