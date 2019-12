Lundi au Cap, Ruann Visser devait affronter Tian Fick, avec le titre de champion d'Afrique du Sud des poids lourds en jeu. Visser n'a malheureusement pas pu participer au combat: avant le premier round, le colosse (209 cm, 120 kg) s'est appuyé contre les cordes et a basculé par-dessus le ring. Touché au bras, il n'a pas pu combattre.

This morning in Cape Town, South Africa, heavyweight Ruann Visser (18-2, 17 KO’s) was set to face Tian Fick (8-0, 5 KO’s) for the SA heavyweight title. Visser was injured when the ropes gave way and he fell out of the ring - canceling the bout. Thanks to @thomask892 pic.twitter.com/IGEfCObvFX