Le pilote vaudois Sébastien Buemi (Nissan E.Dams), qui avait signé la pole-position - sa treizième, un record - en matinée, n'a pas réussi à s'imposer au Grand Prix de Formule E de Berlin, sur le circuit aménagé à l'aéroport de Tempelhof.

Auteur d'un très bon départ, Buemi a cédé le commandement à Lucas Di Grassi (Audi Sport) après quelques tours. «En course, nous n'avons pas la même efficacité qu'en qualifications. L'Audi était bien plus rapide. Il m'a manqué quelque chose, je devais économiser davantage d'énergie», a expliqué Buemi, cité par l'ATS.

Buemi n'allait pas pouvoir empêcher la victoire de son adversaire brésilien, mais il a réussi à résister au retour des autres concurrents pour conserver sa deuxième place jusqu'au bout, franchissant la ligne d'arrivée avec un retard de 1''856, juste devant le Français Jean-Eric Vergne (DS Tcheetah Formula E Team), troisième à 2''522. Il s'agit du premier podium de la saison pour le pilote d'Aigle.

Quant à l'autre pilote romand, le Genevois Edoardo Mortara (Venturi Formula E Team), il a terminé cette épreuve au onzième rang (à 15''377), après avoir signé le 16e temps des qualifications.

Au classement du championnat du monde, Vergne conserve la tête avec 102 points, mais il voit Di Grassi se rapprocher dangereusement (96 points). Côté suisse, Buemi remonte à la dixième place (61 points), alors que Mortara est désormais douzième (52 points).

La prochaine épreuve aura lieu en Suisse: c'est en effet Berne qui accueillera la onzième et antépénultième course de la saison, le 22 juin prochain. Il ne restera ensuite que les deux E-Prix de New York, les 13 et 14 juillet prochains. (nxp)