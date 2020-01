C'est parti pour deux semaines de compétition! Les JOJ ont été ouverts à la Vaudoise aréna, en présence de Thomas Bach, Président du Comité International Olympique, de Simonetta Sommaruga, présidente de la Confédération, de Virginie Faivre, présidente de l’organisation, de quelque 1800 athlètes de 14 à 18 ans et d'une patinoire pleine comme un œuf, tous les billets ayant été vendus en moins de deux heures en novembre dernier déjà.

«Bienvenue à Lausanne, la capitale olympique!, a apprécié Virginie Faivre. Je vous souhaite la bienvenue dans le berceau du Mouvement olympique. C'est en ce lieu spécial que vous, chers athlètes, commencerez à écrire votre histoire avec les Jeux. Vous sentez la magie dans l'air, celles des Jeux olympiques? Moi oui! On a fait des JO pour vous, avec des jeunes d'ici. Des Jeux dans l'air du temps, durables et qui s'inscriront dans la durée. Ramener les Jeux en Suisse, nous attendions ça depuis 70 ans.»

«Ici chez vous»

«Depuis plus de cent ans, Lausanne est le siège du CIO. C'est pourquoi vous tous, amis olympiques, êtes ici chez vous, a lancé Thomas Bach. Nos merveilleux hôtes suisses nous font nous sentir chez nous. Chers athlètes, bienvenue à la maison, vous aussi! Ici c'est le coeur du Mouvement olympique, c'est pourquoi ces JOJ seront une expérience spéciale. Chers athlètes, profitez-en, car c'est vous qui êtes au centre de ces Jeux. Ces moments uniques sont possibles uniquement grâce à nos amis helvètes. Merci la Suisse! Je déclare ces Jeux olympiques de la Jeunesse 2020 ouverts!»

Une petite heure avant, après l'entrée de toutes les délégations et la parade des 79 drapeaux célébrant toutes les délégations présentes, Lausanne a mis à peu près tout ce qu'il avait de jeunesse dans cette cérémonie d'ouverture, histoire de coller au mot d'ordre «Pour les jeunes, pas les jeunes et avec les jeunes». On a pu noter les présences de l'Ecole du Cirque de la ville, ses Petits Chanteurs, le Prix de Lausanne, l'Association pour la formation des jeunes danseurs, Dancefunction, Deekay Dance School, le Club des Patineurs, la Haute Ecole de Musique, l'Ecole de Jazz et de Musique Actuelle et on en passe.

Capitale olympique

Le producteur Simon Ackermann a proposé sept tableaux, alignant le «Relais de la flamme» en trois chapitres, «Là où tout commence», «L'éducation», en hommage à Pierre de Coubertin, «L'innovation: faire les choses différemment», «Les sports en ville», «Corps et esprit», ainsi que «Coopération/Co-création». Le tout, bien entendu, entrecoupé des traditionnels discours protocolaires qui ont tenu en haleine les quelque 9000 spectateurs pendant une heure et demi. Intitulée «Home», cette cérémonie a officialisé, enfin, le statut de capitale olympique du chef-lieu du canton de Vaud.

???? C'est parti! Après une cérémonie colorée à Lausanne, la 3e édition des Jeux olympiques de la Jeunesse a été officiellement lancée lorsque la flamme a embrasé la vasque. pic.twitter.com/EABcwwgWio — RTS Sport (@RTSsport) January 9, 2020

Au milieu de tout ça, les hymnes suisses et olympiques ont été joués, puis les glorieux anciens Didier Cuche et Florence Schelling ont aidé deux jeunes sportifs à hisser le drapeau aux cinq anneaux. A la fin, cinq sportifs représentants les différentes régions linguistiques suisses et la France, se sont relayés pour un ultime passage de la flamme: Michela Figini, Sandro Viletta, Erika Hess, Fanny Smith et Kevin Rolland. Ils ont finalement passé le relais à la plus jeune sélectionnée de la délégation helvétique. La vasque (écologique) était enfin embrasée et les Jeux étaient vraiment lancés. Skiez, grimpez, jouez, sautez, performez Jeunesse!

Robin Carrel, Lausanne