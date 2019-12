Les Espagnoles ont été battues 30-29 en finale du Championnat du monde par les Pays-Bas, dimanche à Kumamoto, au Japon.

Une défaite d'un point donc, cruelle pour les Ibères qui ont encaissé le but décisif à six secondes de la fin sur un penalty accordé par les arbitres, les Françaises Charlotte et Julie Bonaventura, pour une faute de la pivot Ainhoa Hernandez, qui tentait de contrer le renvoi de la gardienne Tess Wester. Les images montrent que l'Espagnole n'est pas entrée dans la zone, mais elles ne permettent pas de savoir si elle a contré le ballon avant qu'il ait franchi la ligne, ce qui est interdit.

Les Espagnols ont vécu un énorme sentiment d'injustice sitôt la fin du match sifflée. Le journal sportif Marca a donné le résultat à ses lecteurs en expliquant qu'il s'agissait d'un scandale, et que les arbitres avaient carrément volé le titre à l'Espagne.

«C'est un vol total des arbitres françaises», a aussi affirmé l'ancienne internationale ibère Eli Pinedo sur le site de «AS». «J'ai honte de ce sport. LAMENTABLE. Je n'ai pas de mots...», a tweeté Albert Rocas, un ancien international masculin.

Les Néerlandaises, elles, ont gagné l'or dans un Mondial où elles ont pourtant perdu trois matches, celui de leur entrée en lice contre la Slovénie, et deux autres au tour principal face à l'Allemagne et au Danemark, mais où elles ont su gagner les rencontres qu'il fallait. Elles avaient notamment réussi l'exploit de battre en demi-finale la Russie, finalement médaillée de bronze grâce à son succès sur la Norvège (33-28).