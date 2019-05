Dans le vingtième épisode de «C'te équipe», la bande des sports vous propose de débattre de trois points chauds de l'actualité dont un focus sur l'arrivée de Stéphane Henchoz au FC Sion et le timing de cette annonce. C'est votre rendez-vous radiophonique, tous les lundis à 17 heures.

Autour de la table de «C’te équipe», présidée pas comme d'habitude par Robin Carrel, Grégoire Surdez, Oliver Dufour et André Boschetti confrontent leurs idées lors de deux chapitres consacrés au football avant de s'attaquer au cas Roger Federer et le feu qu'il a mis à Paris ces derniers jours.

Le sommaire

A partir de 1'40: On parle de l'annonce de l'arrivée de Stéphane Henchoz au FC Sion, de son timing, mais aussi des qualités de l'actuel coach de Neuchâtel Xamax. On évoque aussi la jolie volée d'entraîneurs suisses que la Super League est en train de vivre.

A partir de 15'10: On s'est demandé ce que devait faire le Servette FC cet été pour s'installer à l'échelon supérieur et si le club genevois pouvait connaître le même cercle vertueux que Bâle et YB avant lui. On passe aussi quelques minutes à se demander pourquoi l'élite du football helvétique est à 80% un gros ventre-mou.

A partir de 29'20: Avec l'aide de notre envoyé spécial à Paris Jérémy Santallo, on fait le point sur la hype Roger Federer à Roland-Garros, on évoque aussi les chances de Belinda Bencic et de Stan Wawrinka à la porte d'Auteuil.

A partir de 44'32: le quiz! (nxp)